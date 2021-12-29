Впервые над востоком Украины: появились новые подробности полета самолетов-разведчиков США

По его словам, Соединенные Штаты регулярно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей США и коалиции.

При этом он добавил, что американские самолеты-разведчики совершили полет с разрешения правительства Украины, и хотя точный маршрут не был раскрыт, они держались подальше от Донбасса.

По словам подполковника, датчики самолета E-8C могут собирать разведданные о военных передвижениях на земле, потенциально по обе стороны границы, не входя в спорные районы или воздушное пространство России.

Бортовая антенна с углом обзора 120 градусов может охватывать почти 20 тысяч квадратных миль для мониторинга наземных перемещений и может также обнаруживать самолеты.