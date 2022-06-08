Впервые в Украине: во Львове запустят курсы оператора дрона

В Украине впервые открывают курсы оператора дрона. Обучение будет проходить во Львове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы Львовской областной военной администрации Львовскому порталу.
Обучение будут проходить на базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства.
Отмечается, что сейчас операторы дрона востребованы в сельском хозяйстве, лесном секторе, сфере экологии, строительства, обороны и медиа.
На рынке труда имеются вакасии для операторов дрона. Начинающим без опыта предлагают от 15 тысяч гривен, а более опытным - от 20 тысяч гривен. Поэтому в областном департаменте образования решили подготовить новую учебную программу для получения этих навыков.
Для обучения закупили современные квадрокоптеры в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза. Они стоили более 232 тысяч гривен. Сейчас преподаватели осваивают дроны, чтобы потом обучать учеников.
Как сообщалось, в мае бойцы Сил Специальных операций Вооруженных сил впервые использовали дрон-камикадзе Switchblade для атаки на российский танк Т-72Б3.