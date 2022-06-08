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Впервые в Украине: во Львове запустят курсы оператора дрона

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Львов, Среда 08 июня 2022 17:26
Впервые в Украине: во Львове запустят курсы оператора дрона Фото: оператор дрона (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Украине впервые открывают курсы оператора дрона. Обучение будет проходить во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы Львовской областной военной администрации Львовскому порталу.

Обучение будут проходить на базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства.

Отмечается, что сейчас операторы дрона востребованы в сельском хозяйстве, лесном секторе, сфере экологии, строительства, обороны и медиа.

На рынке труда имеются вакасии для операторов дрона. Начинающим без опыта предлагают от 15 тысяч гривен, а более опытным - от 20 тысяч гривен. Поэтому в областном департаменте образования решили подготовить новую учебную программу для получения этих навыков.

Для обучения закупили современные квадрокоптеры в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза. Они стоили более 232 тысяч гривен. Сейчас преподаватели осваивают дроны, чтобы потом обучать учеников.

Как сообщалось, в мае бойцы Сил Специальных операций Вооруженных сил впервые использовали дрон-камикадзе Switchblade для атаки на российский танк Т-72Б3.

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