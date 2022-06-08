Вперше в Україні: у Львові запустять курси оператора дрона
В Україні вперше відкривають курси оператора дрона. Навчання проходитиме у Львові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби Львівської обласної військової адміністрації Львівському порталу.
Навчання проходитиме на базі Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва.
Зазначається, що наразі оператори дрона затребувані у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони і медіа.
На ринку праці наявні вакасії для операторів дрону. Початківцям без досвіду пропонують від 15 тисяч гривень, а більш досвідченим - від 20 тисяч гривень. Тому в обласному департаменті освіти вирішили підготувати нову навчальну програму для здобуття цих навичок.
Для навчання закупили сучасні квадрокоптери у межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вони коштували понад 232 тисячі гривень. Наразі викладачі освоюють дрони, аби потім навчати учнів.
Як повідомлялося, у травні бійці Сил Спеціальних операцій Збройних сил вперше використали дрон-камікадзе Switchblade для атаки на російський танк Т-72Б3.