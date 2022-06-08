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Вперше в Україні: у Львові запустять курси оператора дрона

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Львів, Середа 08 червня 2022 17:26
Вперше в Україні: у Львові запустять курси оператора дрона Фото: оператор дрона (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Україні вперше відкривають курси оператора дрона. Навчання проходитиме у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби Львівської обласної військової адміністрації Львівському порталу.

Навчання проходитиме на базі Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва.

Зазначається, що наразі оператори дрона затребувані у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони і медіа.

На ринку праці наявні вакасії для операторів дрону. Початківцям без досвіду пропонують від 15 тисяч гривень, а більш досвідченим - від 20 тисяч гривень. Тому в обласному департаменті освіти вирішили підготувати нову навчальну програму для здобуття цих навичок.

Для навчання закупили сучасні квадрокоптери у межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вони коштували понад 232 тисячі гривень. Наразі викладачі освоюють дрони, аби потім навчати учнів.

Як повідомлялося, у травні бійці Сил Спеціальних операцій Збройних сил вперше використали дрон-камікадзе Switchblade для атаки на російський танк Т-72Б3.

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