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В Мали автомобиль ООН подорвался на мине, ранены 10 миротворцев

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 08:46
В Мали автомобиль ООН подорвался на мине, ранены 10 миротворцев
Иллюстративное фото (wikimedia.orgCpl. Janessa Pon)

Эту ситуацию ООН сейчас расследует

Автомобиль миссии Организации Объединенных Наций в Мали наехал на мину, в результате чего ранения получили десять миротворцев. Об этом заявил представитель ООН Фархан Нак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, эту ситуацию ООН сейчас расследует и продолжает следить за развитием событий.

"Миссия ООН в Мали сообщает, что один из ее защищенных от мин автомобилей наехал на взрывное устройство во время операции вблизи города Кидал на севере страны. Предварительные данные указывают что 10 миротворцев, которые находились на борту, получили ранения,в том числе четверо - тяжелые", - сказал Нак.

Нак также обратил внимание, что действующее внутреннее вооруженное противостояние в Мали создало беспрецедентно сложную гуманитарную ситуацию и только в течение первой половины этого года привело к гибели около 600 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии самолета в авиакомпании Эфиопии Ethiopian Airlines число погибших сотрудников Организации объединенных наций возросло до 19. В результате аварии погибли 157 человек на борту, включая молодого сотрудника IOM Анн-Катрин Фейгл.

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