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Вперше після операції "Страж стін": Ізраїль обстріляли з сектора Газа

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Ієрусалим, Понеділок 16 серпня 2021 14:49
Вперше після операції "Страж стін": Ізраїль обстріляли з сектора Газа Фото: Ізраїль обстріляли з Сектора Газа (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У бік Ізраїлю знову почалися обстріли, випущена перша ракета з сектора Газа. Сирена пролунала в Сдероті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NEWSru.co.il.

На кордоні з сектором Гази пролунав сигнал "Цева адом", що попереджає про ракетний обстріл.

Була задіяна система ПРО "Залізний купол". ЦАХАЛ заявив, що була збита ракета, запущена з Гази.

"Попередні дані: сирена була (увімкнена, - ред.) в місті Сдерот і в районі сектора Гази", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, "Страж стін" - це антитерористична операція, яка проводилася з 10 травня 2021 року до 21 травня 2021 року. Як відомо, з сектору Газа запустили ряд ракет по Ізраїлю, на що ізраїльська армія почала військову операцію.

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Ізраїль Сектор Газа
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