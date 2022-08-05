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Впервые с начала войны в Черноморск зайдет судно для загрузки

Фото: впервые с начала войны в Черноморск зайдет судно для загрузки (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Завтра, 6 августа, ожидается прибытие в порт "Черноморск" первого судна под погрузку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, судно FULMAR S - это первое с момента полномасштабного вторжения России судно, которое заходит в украинский порт под погрузку. Гаранты договоренностей Турции и ООН подтвердили возможность захода судна в порт Черноморска.

"Планируем оперативную загрузку судна и отправку его в порт назначения. Вместе с тем, мы готовы обеспечивать способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц", - подчеркнул Кубраков

По его словам, на сегодня еще 13 судов ждут отправки из украинских портов.

"Рассчитываем, что с помощью гарантов Инициативы в ближайшее время сможем экспортировать 3 и более миллионов тонн агропродукции из портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" на месяц", - прокомментировал министр.

Напомним, из портов Одессы сегодня, 5 августа, утром отправился первый караван судов с украинским зерном.

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