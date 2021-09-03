ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса

Новина українською →
Киев, Пятница 03 сентября 2021 08:21
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса Фото: в Украине обнаружили 2693 новых случая коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 2693 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали - 826 человек; летальных исходов - 45; выздоровели - 1112 человек. Протестовали методом ПЦР - 23 538 человек, методом ИФА - 7305 человек, экспресс-тестами - 21 532 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболел - 2 293 541 человек;
  • выздоровели - 2 210 866 человек;
  • летальных случаев - 53 922.

Отметим, впервые такое количество заражений за сутки с начала июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Украина на грани выхода из "зеленой" зоны.

Напомним, Херсонская область может усилить карантин, поскольку регион близок к "желтой" зоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин