Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
В Україні виявили 2693 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували - 826 осіб; летальних випадків - 45; одужали - 1 112 осіб. Протестували методом ПЛР - 23 538 осіб, методом ІФА - 7 305 осіб, експрес-тестами - 21 532 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіла - 2 293 541 особа;
- одужали - 2 210 866 осіб;
- летальних випадків - 53 922.
Зазначимо, це вперше така кількість заражень за добу від початку червня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Україна на межі виходу з "зеленої" зони.
Нагадаємо, Херсонська область може посилити карантин, оскільки регіон близький до "жовтої" зони.