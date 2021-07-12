UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Впервые не в Киеве. Данилов анонсировал заседание СНБО в эту пятницу

Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание СНБО. Оно впервые пройдет не в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова.

"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлен президентом. Это будет первое выездное заседания СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе", - заявил Данилов.

По его словам, на заседании рассмотрят вопросы, которые будут касаться региона, где состоится собрание.

"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня из нашей страны. В повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкционной политики", - добавил секретарь СНБО.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей Данилов