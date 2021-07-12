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Вперше не в Києві. Данілов анонсував засідання РНБО цієї п'ятниці

Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, відбудеться чергове засідання РНБО. Воно вперше пройде не в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова.

"На цю п'ятницю Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення засідання РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів, де саме - стане відомо завтра. Порядок денний вже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні", - заявив Данілов.

За його словами, на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

"Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні з нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики", - додав секретар РНБО.

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РНБООлексій Данілов