Впервые в истории Украины. СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен

Служба безопасности Украины передала Министерству обороны партию вооружения на 1 млрд гривен, которое изъяла во время спецопераций. Это первый подобный случай в истории нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации силовиков, указанное вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.
"Учитывая обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины", - говорится в сообщении.
Таким образом, СБУ передала министерству обороны вооружение общим весом более 500 тонн, а именно:
"Российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования", - пояснили правоохранители.
Отмечено, что СБУ уже открыла по данному факту уголовное производство.
"Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины", - добавляют в сообщении.