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Впервые в истории Украины. СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины передала Министерству обороны партию вооружения на 1 млрд гривен, которое изъяла во время спецопераций. Это первый подобный случай в истории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силовиков, указанное вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.

"Учитывая обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, СБУ передала министерству обороны вооружение общим весом более 500 тонн, а именно:

  • оружие (гранатометы);
  • боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);
  • взрывчатые вещества (тротил);
  • 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;
  • составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
  • двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетам Ми-24, самолетам типа " Су " и "МиГ");
  • комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
  • фосфорные и соляные кислоты.

"Российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования", - пояснили правоохранители.

Отмечено, что СБУ уже открыла по данному факту уголовное производство.

"Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины", - добавляют в сообщении.

Фото: СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен (ssu.gov.ua)

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