Впервые в истории Украины. СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд гривен

По информации силовиков, указанное вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.

"Учитывая обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, СБУ передала министерству обороны вооружение общим весом более 500 тонн, а именно:

оружие (гранатометы);

боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);

взрывчатые вещества (тротил);

36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;

составляющие к огнестрельному нарезному оружию;

двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетам Ми-24, самолетам типа " Су " и "МиГ");

комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;

фосфорные и соляные кислоты.

"Российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования", - пояснили правоохранители.

Отмечено, что СБУ уже открыла по данному факту уголовное производство.

"Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины", - добавляют в сообщении.