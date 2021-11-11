Вперше в історії України. СБУ передала Міноборони вилучену зброю на 1 млрд гривень

Служба безпеки України передала Міністерству оборони партію озброєння на 1 млрд гривень, яке вилучила під час спецоперацій. Це перший подібний випадок в історії нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією силовиків, вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом.
"Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, СБУ передала міністерству оборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн, а саме:
"Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку", - пояснили правоохоронці.
Зазначено, що СБУ вже відкрила за цим фактом кримінальне провадження.
"Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України", - додають в повідомленні.