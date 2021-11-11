Вперше в історії України. СБУ передала Міноборони вилучену зброю на 1 млрд гривень

За інформацією силовиків, вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом.

"Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, СБУ передала міністерству оборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн, а саме:

зброю (гранатомети);

боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);

вибухові речовини (тротил);

36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");

комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

"Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку", - пояснили правоохоронці.

Зазначено, що СБУ вже відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

"Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України", - додають в повідомленні.