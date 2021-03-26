Впервые в истории Украины: МИД принял стратегию публичной дипломатии

Он назвал эту стратегию "сгустком энергии публичной дипломатии".

"На этой неделе на заседании коллегии "мы приняли новый вес", рекордный для Украины, потому что была принята стратегия публичной дипломатии. Это основательный документ, который впервые в истории Украины появляется в нашем государстве", - сообщил Кулеба.

По его словам, публичная дипломатия требует синергии органов государственной власти и негосударственного сектора. МИД является координирующим органом, отметил Кулеба.

"Стратегия рассчитана на 5 лет и на ее основе будем развивать положительный имидж Украины за рубежом", - сообщил министр.

Кулеба отметил, что впервые в Украине сформулированы и определены 7 направлений публичной дипломатии:

культурная,

экспертная,

экономическая,

кулинарная,

цифровая,

научно-образовательная,

спортивная.

Также сформулированы 5 принципов работы публичной дипломатии: