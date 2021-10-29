Впервые в истории: в Украине чиновника отправили в тюрьму, несмотря на соглашение со следствием

Кто получил первый такой срок после сделки со следствием

8 октября Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, назначив наказание в 3,5 года лишения свободы бывшему руководителю филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Согласно приговору, осужденный также лишен права занимать определенные должности на 3 года и должен уплатить штраф.

"Это первый в истории ВАКС приговор, где в соответствии с соглашением о признании вины, лицо осуждено к реальному лишению свободы, а не получило условный срок", - сообщили в НАБУ.

В чем виноват чиновник

По данным обвинения, в течение ноября-декабря 2019 года директор филиала АО "ГПЗКУ" организовал отгрузку зерна, которое находилось на балансе государственной корпорации для реализации коммерческим структурам.

Таким образом чиновник завладел зерном общей стоимостью почти 15 млн гривен, которое принадлежало ГПЗКУ.

Во время расследования, чиновник признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до шести лет. Благодаря сделке ему назначили наказание вдвое меньше за максимальное - три с половиной года.