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Вперше в історії: в Україні посадовця відправили у в'язницю, попри угоду зі слідством

Автор: Анастасія Рокитна

Антикорупційний суд (ВАКС) схвалив перший вирок за угодою з реальним позбавленням волі. До цього подібні угоди призводили виключно до умовних термінів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр Національного антикорупційного бюро України.

Хто отримав перший такий термін після угоди зі слідством

8 жовтня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, призначивши покарання у 3,5 роки позбавлення волі колишньому керівнику філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Згідно з вироком, засуджений також позбавлений права обіймати певні посади на 3 роки та має сплатити штраф.

"Це перший в історії ВАКС вирок, де згідно з угодою про визнання вини, особа засуджена до реального позбавлення волі, а не отримала умовний термін", - повідомили в НАБУ.

У чому винен посадовець

За даними обвинувачення, впродовж листопада-грудня 2019 року директор філії АТ "ДПЗКУ" організував відвантаження зерна, яке знаходилось на балансі державної корпорації для реалізації комерційним структурам.

Таким чином посадовець заволодів зерном загальною вартістю майже 15 млн гривень, яке належало ДПЗКУ.

Під час розслідування, посадовець визнав свою вину і погодився на угоду зі слідством. Суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до шести років. Завдяки угоді йому призначили покарання вдвічі менше за максимальне - три з половиною роки.

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