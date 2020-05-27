SpaceX отменила отправку астронавтов на орбиту Земли

Компания SpaceX Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за погоды. Запуск космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли на ракете Falcon 9 должен был начаться в 22:33 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию запуска на сайте NASA.

Корабль Crew Dragon не отправился на МКС, как было запланированно. Резервный запуск перенесли на субботу, 30 мая. Начало - в 22:20 по киевскому времени.

"Отмена старта сегодня из-за неблагоприятной погоды на траектории полета. Наша следующая возможность запуска - суббота, 30 мая", - сообщила SpaseX в своем Twitter.

На борту космического корабля находились двое американских астронавтов, которых в США считают одними из лучших в этой сфере. Это 49-летний Боб Бенкен и 53-летний Дуглас Херли.

Напомним, ранее космический грузовик американской компании SpaceX Dragon Cargo готовился доставить на МКС две тонны продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов на станции.

Недавно в компании SpaceX провалились испытания прототипа ракеты Starship, которая способна доставлять людей на Луну и Марс.