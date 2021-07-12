Впервые в истории. На параде ко Дню Независимости пограничники представят технику и собак

В военном параде ко Дню Независимости 24 августа впервые в истории примет участие техника и служебные собаки пограничников. Подготовка расчетов уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

Сообщается, что уже больше недели на аэродроме в Черниговской области проходят тренировки участников парада.

Готуємося до Дня Незалежності! Вже більше тижня на аеродромі «Півці», що на Чернігівщині, проходять тренування... Posted by Державна прикордонна служба України on Monday, July 12, 2021

"В этом году впервые в истории проведения парадов ко Дню Независимости Украины пограничники представят технику, которая есть на вооружении ведомства", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые участниками парада станут пограничные собаки. Подготовка расчета началась во Львовской области. Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками.