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Впервые в истории. На параде ко Дню Независимости пограничники представят технику и собак

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 12:29
Впервые в истории. На параде ко Дню Независимости пограничники представят технику и собак Фото: служебные собаки впервые примут участие в параде (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

В военном параде ко Дню Независимости 24 августа впервые в истории примет участие техника и служебные собаки пограничников. Подготовка расчетов уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

Сообщается, что уже больше недели на аэродроме в Черниговской области проходят тренировки участников парада.

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Posted by Державна прикордонна служба України on Monday, July 12, 2021

"В этом году впервые в истории проведения парадов ко Дню Независимости Украины пограничники представят технику, которая есть на вооружении ведомства", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые участниками парада станут пограничные собаки. Подготовка расчета началась во Львовской области. Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками.

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Напомним, планируется, что парад на 30-лет независимости Украины пройдет с участием авиации и флота.

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