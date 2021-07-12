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Вперше в історії. На параді до Дня Незалежності прикордонники представлять техніку та собак

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 12:29
Вперше в історії. На параді до Дня Незалежності прикордонники представлять техніку та собак Фото: службові собаки вперше візьмуть участь у параді (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

У військовому параді до Дня Незалежності 24 серпня вперше в історії візьме участь техніка та службові собаки прикордонників. Підготовка розрахунків вже почалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що вже більше тижня на аеродромі в Чернігівській області проходять тренування учасників параду.

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Posted by Державна прикордонна служба України on Monday, July 12, 2021

"Цього року вперше в історії проведення парадів до Дня Незалежності України прикордонники представлять техніку, яка є на озброєнні відомства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вперше учасниками параду стануть прикордонні собаки. Підготовка розрахунку розпочалася у Львівській області. Для участі в параді відібрано 33 кінологи зі службовими собаками.

Собаки прикордонників вперше стануть учасниками параду до 30-річчя Незалежності України

Нагадаємо, планується, що парад на 30-річчя незалежності України пройде за участю авіації і флоту.

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