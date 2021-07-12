Вперше в історії. На параді до Дня Незалежності прикордонники представлять техніку та собак

У військовому параді до Дня Незалежності 24 серпня вперше в історії візьме участь техніка та службові собаки прикордонників. Підготовка розрахунків вже почалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що вже більше тижня на аеродромі в Чернігівській області проходять тренування учасників параду.

Готуємося до Дня Незалежності! Вже більше тижня на аеродромі «Півці», що на Чернігівщині, проходить тренування... Posted by Державна прикордонна служба України on Monday, July 12, 2021

"Цього року вперше в історії проведення парадів до Дня Незалежності України прикордонники представлять техніку, яка є на озброєнні відомства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вперше учасниками параду стануть прикордонні собаки. Підготовка розрахунку розпочалася у Львівській області. Для участі в параді відібрано 33 кінологи зі службовими собаками.