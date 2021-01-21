Вперше в історії футболу гравця придбали за криптовалюту

Фото: Давид Барраль (twitter.com/barral23)

Мадридський клуб третього дивізіону Іспанії "Інтернасьонал" придбав нападника Давида Барраль. Трансфер увійде в історію футболу як перший, розрахунки за яким здійснювалися в криптовалюті.

Про це сам клуб повідомив у Twitter.

Там зазначили, що це стало можливо завдяки співпраці з платформою, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту.

FICHAJE

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!



Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

Суму трансферу не розголошують, станом на 21 січня один біткоїн котирується в районі 1 млн грн.

37-річний Барраль підписав контракт до літа 2021 року. Форвард є вихованцем мадридського "Реала", за який так жодного разу і не зіграв. Гравець змінив близько десятка команд.

Раніше придбання футболіста за біткоїни відбулося на аматорському рівні. Турецький "Харунустаспор" у 2018 році розплатився за покупку Омера Фарука Кіроглу 0,0524 біткоїном (48 795,16 грн за нинішнім курсом) і двома з половиною тисячами турецьких лір (9 529 грн за нинішнім курсом). Президент клубу тоді не приховував, що спеціально провернув таку угоду, щоб про команду написали в газетах.

Incredible.



A Turkish club are paying one of their players in Bitcoin



Full story: https://t.co/jNQf8bZMiI pic.twitter.com/HpNPFCPNv3 — BBC Sport (@BBCSport) January 30, 2018

Нагадаємо, за мадридський "Реал" дебютував український голкіпер Андрій Лунін.