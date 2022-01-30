UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Впервые в истории. "Энергоатом" запустил одновременно все 15 энергоблоков АЭС

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 января "Энергоатом" запустил одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Впервые за всю историю атомной энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Энергоатома".

"Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает со всеми 15-ю энергоблоками одновременно!"- говорится в сообщении.

Указано, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС пока нет, оборудование работает в заданном режиме.

"Сегодня, 30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к сети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности" ,- рассказали в пресс-центре.

Напомним, что с декабря 2021 года компания работала 14-ю энергоблоками с 15-ти.

Добавим, недавно на Запорожской АЭС отключили от сети четвертый энергоблок.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергоатомАЭС