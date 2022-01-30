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Вперше в історії. "Енергоатом" запустив одночасно всі 15 енергоблоків АЕС

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 січня "Енергоатом" запустив одночасно усі 15 енергоблоків АЕС. Що вперше за всю історію атомної енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Енергоатому".

"Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!" - йдеться в повідомленні.

Вказано, що зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС наразі немає, обладнання функціонує в заданому режимі.

"Сьогодні, 30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності", - розповіли у прес-центрі.

Нагадаємо, що з грудня 2021 року компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти.

Додамо, нещодавно на Запорізькій АЕС відключили від мережі четвертий енергоблок.

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ЭнергоатомАЕС