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Впервые в Европе: министром финансов в Нидерландах назначили женщину

Автор: Наталья Скороход

Министром финансов в Нидерландах назначили Сигрид Кааг. Она стала первой женщиной, возглавившей казначейство в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сигрид Кааг возглавляет партию "Демократы 66" в Нидерландах. В новом кабинете премьер-министра Марка Рютте она заменит Вопке Хукстра из "Христианско-демократической партии".

Политик отметила, что у нее довольно амбициозные планы на будущее - она будет бороться не только за Нидерланды, но и за всю Европу.

Напомним, что в Нидерландах произошла трагедия. Из-за фейерверков там пострадали дети.

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Нидерланды