Вперше в Європі: міністром фінансів у Нідерландах призначили жінку

Міністром фінансів в Нідерланди призначили Сігрід Кааг. Вона стала першою жінкою, яка очолила казначейство в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Сігрід Кааг очолює партію "Демократи 66" в Нідерландах. У новому Кабінеті прем'єр-міністра Марка Рютте вона замінить Вопке Хукстра з "Християнсько-демократичної партії".
Політик зазначила, що у неї досить амбітні плани на майбутнє - вона буде боротися не тільки за Нідерланди, але і за всю Європу.
Нагадаємо, що у Нідерландах сталася трагедія. Через феєрверки там постраждали діти.