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Впервые за два года: Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в очном формате

Автор: Анастасия Рокитна

Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате впервые за два года. Дата проведения - с 18 по 20 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Zeit.

Руководитель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что из-за пандемии количество участников будет ограничено.

"Потребность в восстановлении личных контактов особенно велика среди лиц, принимающих решения во внешней политике, потому что очень часто они касаются деликатных тем", - сказал Ишингер.

Будущее федеральное правительство Германии представит на конференции внешнеполитическую повестку дня.

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Мюнхенская конференция по безопасности