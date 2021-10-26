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Вперше за два роки: Мюнхенська конференція з безпеки пройде в очному форматі

Автор: Анастасія Рокитна

Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться в очному форматі вперше за два роки. Дата проведення - з 18 по 20 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zeit.

Керівник конференції Вольфганг Ішингер заявив, що через пандемію кількість учасників буде обмежена.

"Потреба у відновленні особистих контактів особливо велика серед осіб, які приймають рішення у зовнішній політиці, тому що дуже часто вони торкаються делікатних тем", - сказав Ішингер.

Майбутній федеральний уряд Німеччини представить на конференції зовнішньополітичний порядок денний.

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Мюнхенская конференция по безопасности