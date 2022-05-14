Впервые за долгое время. Из Северодонецка провели эвакуацию населения

В субботу, 14 мая, из Северодонецка была проведена эвакуация мирного населения. Это первая эвакуация за долгое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

По его словам, во время эвакуации удалось вывезти из города 17 человек, включая трое детей.

"После таких событий всегда говоришь: "Мы это сделали!" В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасна. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. В их числе и трое детей. Продолжение следует! Верьте в ВСУ!", - написал Гайдай.