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Впервые за долгое время. Из Северодонецка провели эвакуацию населения

Фото: Из Северодонецка провели эвакуацию населения (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 14 мая, из Северодонецка была проведена эвакуация мирного населения. Это первая эвакуация за долгое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, во время эвакуации удалось вывезти из города 17 человек, включая трое детей.

"После таких событий всегда говоришь: "Мы это сделали!" В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасна. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. В их числе и трое детей. Продолжение следует! Верьте в ВСУ!", - написал Гайдай.

Отметим, эвакуация из Луганской области долгое время была заблокирована. Поскольку российские оккупационные войска прорвались Белогоровку. Однако, после того как украинские войска дали им отпор, эвакуация стала возможной.

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ЛуганскСеверодонецкэвакуацияВойна России против Украины