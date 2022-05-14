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Вперше за довгий час. З Сєвєродонецька провели евакуацію населення

Фото: з Сєвєродонецька провели евакуацію населення (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 14 травня, з Сєвєродонецька була проведена евакуація мирного населення. Це перша евакуація за довгий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, під час евакуації вдалося вивезти з міста 17 осіб, включаючи троє дітей.

"Після таких подій завжди кажеш:" ми це зробили!"Протягом тривалого періоду евакуація з Сєвєродонецька була вкрай небезпечна. І ось нарешті вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. У їх числі і троє дітей. Продовження слід! Вірте в ЗСУ!",- написав Гайдай.

Зазначимо, евакуація з Луганської області довгий час була заблокована. Оскільки російські окупаційні війська прорвалися Білогорівку. Однак, після того як українські війська дали їм відсіч, Евакуація стала можливою.

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ЛуганськСєвєродонецькевакуаціяВійна Росії проти України