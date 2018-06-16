Вперше на чемпіонаті світу арбітр призначив пенальті після відеоповтору

Система VAR допомогла головному арбітру Андресу Кунье

У матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee). Про це повідомляється на сайті ФІФА.

На 56 хвилині захисник збірної Австралії Джош Рісдон збив форварда збірної Франції Антуан Грізманн.

Кунья не зафіксував порушення відразу і тільки після перегляду епізоду вирішив призначити пенальті, який сам Грізманн реалізував.

Нагадаємо, ЧС-2018 став першим в історії, де судді можуть використовувати систему VAR.