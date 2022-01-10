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Впервые с августа 2021 года: стоимость биткоина упала ниже 40 тысяч долларов

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 10 января, стоимость биткоина во время торговой сессии опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов. Такой показатель зафиксирован впервые с августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Coin Telegraph.

Отмечается, что падение составило 4,36% до 39 739 долларов.

Курс биткоина снижается третью неделю подряд. Суммарно за это время криптовалюта подешевела более чем на 20%. Причем сильнейшее падение пришлось на первую неделю года, когда инвесторы получили новогодний "подарок" в виде удешевления биткоина на 13%.

Напомним, курс биткоина начал падать на фоне протестов в Казахстане.

Как писало РБК-Украина, на Казахстан приходится 18,1% хешрейта биткоина.

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