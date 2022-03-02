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Впервые за 7 дней войны наши подразделения перешли в наступление и продвинулись к Горловке, - ОПУ

Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные впервые за семь дней российской агрессии пошли в наступление. Бойцы продвинулись на окраине Горловки в Донецкой области, контролируемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника офиса президента Алексея Арестовича.

"Одна из наших бригад продвинулась на окраине Горловки. Сейчас там закрепляется. Возможно, будет развивать наступление ... Впервые за семь дней войны наши войска перешли в наступление по одному из направлений", - заявил Арестович.

Напомним, что на юге Украины достаточно сложная ситуация. Российские оккупанты окружили Херсон, мэр города просит создать зеленый коридор.

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