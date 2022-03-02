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Мэр Херсона призвал создать зеленый коридор: помогите спасти жителей

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Херсон, Среда 02 марта 2022 12:27
Мэр Херсона призвал создать зеленый коридор: помогите спасти жителей Фото: в Херсоне умоляют создать зеленый коридор (khersonci)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы. Он призвал немедленно создать зеленый коридор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу города в Facebook.

"Прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без этого город погибнет! Я рассчитываю на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и с мировыми политиками. Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!"- написал мэр.

Напомним, Херсон сейчас подконтролен Украине, однако город постоянно обстреливают. Из-за вражеских атак в некоторых районах нет воды, газа и света. Подробнее о ситуации в Херсоне можно узнать в материале РБК-Украина.

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