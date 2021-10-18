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Впервые за 23 года: Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел ЮАР

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 17:29
Впервые за 23 года: Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел ЮАР Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своей коллегой из Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор. Беседа министров иностранных дел двух стран состоялась впервые после 23-летнего перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В дипведомстве отметили, что в ходе беседы Кулеба и Пандор договорились возобновить полноценный двусторонний диалог. Кроме того, стороны решили провести политические консультации на уровне министерств иностранных дел двух стран, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.

Также министры обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций. Кулеба предложил ЮАР направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", - цитирует пресс-служба министра.

Кулеба пригласил Пандор посетить в следующем году Украину. Отмечается, что министр иностранных дел ЮАР приняла приглашение своего украинского коллеги.

В МИД Украины отметили, что разговор министров иностранных дел Украины и ЮАР стал первым контактом на таком уровне впервые с 1998 года.

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