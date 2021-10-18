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Вперше за 23 роки: Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ ПАР

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 17:29
Вперше за 23 роки: Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ ПАР Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своєю колегою з Південно-Африканської Республіки (ПАР) полою Пандор. Бесіда міністрів закордонних справ двох країн відбулася вперше після 23-річної перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

У дипвідомстві зазначили, що в ході бесіди Кулеба і Пандор домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог. Крім того, сторони вирішили провести політичні консультації на рівні Міністерств закордонних справ двох країн, розвивати торгівлю і науково-технічне співробітництво.

Також міністри обговорили розширення договірно-правової бази відносин та співпрацю в рамках міжнародних організацій. Кулеба запропонував ПАР направити в Україну торговельну місію для вивчення можливостей розвитку взаємовигідного співробітництва.

"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема в галузі сільського господарства і продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму", - цитує пресслужба міністра.

Кулеба запросив Пандор відвідати наступного року Україну. Зазначається, що міністр закордонних справ ПАР прийняла запрошення свого українського колеги.

У МЗС України зазначили, що розмова міністрів закордонних справ України і ПАР стала першим контактом на такому рівні вперше з 1998 року.

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