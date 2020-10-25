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Впервые за 15 лет на Закарпатье восстановили добычу золота, - ОГА

Украина, Воскресенье 25 октября 2020 03:55
Впервые за 15 лет на Закарпатье восстановили добычу золота, - ОГА
Фото: золото (flickr)
Автор: РБК-Украина

Единственное в Украине золотодобывающее предприятие - Мужиевский рудник - возобновил работу. Рудник не работал 15 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

Рудник имеет запасы золота в 55 тонн.

В ОГА утверждают, что возобновление работы этого предприятия позволяет заявлять, что Украина вернула себе статус золотодобывающей страны.

"Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому любые производственные процессы здесь происходили", - сказал председатель ОГА Алексей Петров

Золотодобывающим предприятием в Мужиеве занимается международная компания Avellana Gold.

Предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн руды в год и платить более 250 млн гривен налогов в государственный бюджет.

Ранее РБК-Украина писало, что индийские геологи обнаружили в северной провинции Уттар-Прадеш месторождение золотой руды, запасы которого оцениваются почти в 3000 тонн.

Напомним, в феврале 2019 году также еще сообщалось о том, что из хранилищ Центробанка Венесуэлы были изъяты по меньшей мере восемь тонн золота. Ценный металл вывозился на правительственном спецтранспорте. В это время глава Центробанка Каликст Ортега находился за границей.

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