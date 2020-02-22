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В Индии нашли превышающий в пять раз запасы страны золотой рудник

Новости » Общество     22.02.2020 - 21:19
В Индии нашли превышающий в пять раз запасы страны золотой рудник
Иллюстративное фото (НБУ)

Геологи обнаружили месторождение золотой руды в северной провинции Уттар Прадеш

Индийские геологи обнаружили в северной провинции Уттар Прадеш месторождение золотой руды, запасы которого оцениваются почти в 3 тысячи тонн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

По данным издания, если подсчеты ученых верны, то страна по золотому запасу выйдет на второе место в мире после США. Сейчас запасы Индии оцениваются в 620 тонн, у США - 8,1 тыс. тонны. В настоящее время второе место по запасам золота занимает Германия - 3,4 тыс. тонны.

По словам главы геологоразведывательной службы штата Уттар Прадеш Рошана Джейкоба, работы в регионе продолжались на протяжении 20 лет. Для начала полномасштабной добычи теперь требуется получить согласие властей.

Напомним, в феврале 2019 года также сообщалось о том, что из хранилищ Центробанка Венесуэлы было изъято по меньшей мере восемь тонн золота. Ценный металл вывозился на правительственном спецтранспорте. В это время глава Центробанка Каликсто Ортега находился за рубежом.

Позже стало известно, что из хранилища Центрального банка Венесуэлы власти страны вывезли восемь тонн золота с целью последующей продажи за границу. В целом с начала года золотые резервы Центрального банка Венесуэлы сократились на 30 тонн.

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