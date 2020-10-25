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Вперше за 15 років на Закарпатті відновили видобування золота, - ОДА

Україна, Неділя 25 жовтня 2020 03:55
Вперше за 15 років на Закарпатті відновили видобування золота, - ОДА
Фото: золото (flickr)
Автор: РБК-Україна

Єдине в Україні золотодобувне підприємство - Мужіївська копальня - відновило роботу. Копальня не працювала 15 років.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

Копальня має запаси золота у 55 тонн.

В ОДА стверджують, що відновлення роботи цього підприємства дає змогу заявляти, що Україна повернула собі статус золотовидобувної країни.

"Востаннє підприємство запускали у 2005 році, воно збанкрутіло, тому будь-які виробничі процеси тут не відбувалися", - сказав голова ОДА Олексій Петров

Золотодобувним підприємством у Мужієві опікується міжнародна компанія Avellana Gold.

Підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та сплачуватиме понад 250 мільйонів гривень податків до державного бюджету.

Раніше РБК-Україна писало, що індійські геологи виявили в північній провінції Уттар Прадеш родовище золотої руди, запаси якого оцінюються майже в 3 тисячі тонн.

Нагадаємо, в лютому 2019 року також ще повідомлялося про те, що зі сховищ Центробанку Венесуели було вилучено щонайменше вісім тонн золота. Цінний метал вивозився на урядовому спецтранспорт.і У цей час глава Центробанку Калікст Ортега знаходився за кордоном.

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