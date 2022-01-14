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Впервые за 10 лет: Турция и Армения обсудили восстановление отношений

Автор: Сергей Пышкин

Турция и Армения, впервые за 10 лет, провели первые переговоры по нормализации отношений. Назвали их конструктивными и позитивными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начиная с 1990-х годов Турция не имеет никаких дипломатических или же коммерческих связей с Арменией. Сегодня состоялись первые переговоры после мирного соглашения 2009 года, которое так и не было ратифицировано.

Министры иностранных дел Турции и Армении отметили, что первый раунд оказался конструктивным, а обе стороны отданы нормализации отношений.

Дату и место проведения следующего раунда переговоров определят позже.

Ожидается, что переговоры между странами стали первым этапом в установлении дипломатических отношений и открытии границ.

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ТурцияАрмения