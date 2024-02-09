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Вперше збив "Кинджал". Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву

Фото: підполковнику, який вперше збив "Кинжал", присвоїли звання Героя України (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В'ячеславу Агеєву. Його підрозділ вперше знищив гіперзвукову російську ракету "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ та вечірнє звернення глави держави.

Як зазначається в указі, звання Героя України Агеєву присвоїли з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність та героїзм, які були виявлені у захисті територіальної цілісності та суверенітету України.

Пізніше у своєму вечірньому зверненні глава держави наголосив, що Агеєв - вже зараз в історії нашої держави.

"Саме його підрозділ у травні 23 року вперше знищив російську балістичну ціль - ракету, якою в Москві завжди хвалилися, нібито ніхто не зможе її збити. Українці змогли", - наголосив президент.

Знищення першого "Кинджала"

Глава держави не уточнив, про яку саме ракету йдеться, але у травні 2023 року наші захисники вперше збили російський "Кинжал".

Росіяни неодноразово стверджували, що Україні цього не вдасться зробити за допомогою переданих західними союзниками зенітних ракетних комплексів Patriot, але вони збрехали в черговий раз.

Ракету збили в небі над Києвом під час масованої атаки 4 травня.

 

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