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Вперше ВМС США очолить жінка, - АР

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Субота 22 липня 2023 02:48
Вперше ВМС США очолить жінка, - АР Фото: адміралка ВМС США Ліза Франчетті (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден назначив адміралку Лізу Франчетті на посаду очільниці Військово-морських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За словами анонімного джерела, Байден ухвалив це рішення, незважаючи на рекомендації Пентагона назначити на посаду адмірала Семюеля Папаро. У разі погодження, Франчетті стане першою жінкою на посаді очільниці ВМС США, а Папаро мають призначити керівником Індо-Тихоокеанського командування США.

Джерело зазначило, що для Байдена був важливим 38-річний досвід Франчетті роботи в морі і на суші, крім цього вона займала декілька політичних і адміністративних посад високого рівня.

Зайняти нову посаду вона може вже з наступного місяця.

Що відомо про Лізу Франчетті

Їй 59 років, з на службу до ВМС вона потрапила у 1985 році, після чого мала багато років досвіду у оперативній роботі. З 2018 по 2020 рік Франчетті була командиркою Шостого флоту США, після зайняла посаду другої заступниці начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій, а з 2020 по 2022 рік була директоркою зі стратегії, планів і політики Об’єднаного штабу.

У квітні 2022 року Франчетті було номіновано на підвищення в адмірали та призначення віце-начальником військово-морських операцій. Сенат підтвердив її підвищення в травні 2022 р. Вона зайняла посаду 2 вересня 2022 р.

Вона була другою жінкою, яку підвищили до чотиризіркового адмірала в ВМС США.

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