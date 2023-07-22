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Впервые ВМС США возглавит женщина, - АР

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Суббота 22 июля 2023 02:48
Впервые ВМС США возглавит женщина, - АР Фото: адмиралка ВМС США Лиза Франчетти (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден назначил адмиралку Лизу Франчетти на должность главы Военно-морских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По словам анонимного источника, Байден принял это решение, несмотря на рекомендации Пентагона назначить на должность адмирала Сэмюэля Папаро. В случае согласования Франчетти станет первой женщиной в должности главы ВМС США, а Папаро должны назначить руководителем Индо-Тихоокеанского командования США.

Источник отметил, что для Байдена был важен 38-летний опыт Франчетти работы в море и на суше, кроме этого она занимала несколько политических и административных должностей высокого уровня.

Занять новую должность она может уже со следующего месяца.

Что известно о Лизе Франчетти

Ей 59 лет, на службу в ВМС она попала в 1985 году, после чего имела много лет опыта в оперативной работе. С 2018 по 2020 год Франчетти была командиркой Шестого флота США, после вступила в должность второй заместительницы начальника военно-морских операций по развитию боевых действий, а с 2020 по 2022 год была директором по стратегии, планам и политике Объединенного штаба.

В апреле 2022 года Франчетти был номинирован на повышение в адмиралы и назначение вице-начальником военно-морских операций. Сенат подтвердил ее повышение в мае 2022 г. Она вступила в должность 2 сентября 2022 г.

Она была второй женщиной, которую повысили до четырехзвездного адмирала в ВМС США.

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