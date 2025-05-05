Вперше військовий очолив оборонне агентство ЄС: хто такий Андре Денк

Генерал-майор Андре Денк призначений новим виконавчим директором Європейського оборонного агентства (ЄОА). Це вперше в історії відомства, коли його очолює високопоставлений військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European Defence Agency (EDA).
Сьогодні держави Євросоюзу призначили Денка новим директором Європейського оборонного агентства за рекомендацією голови агентства та високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
Вона зазначила, що Денк має значний оперативний досвід і глибоке розуміння потреб оборони Європи. Тому його керівництво ЄОА стане "великою перевагою" для оборонного відомства.
"У час, коли війна триває біля наших кордонів, а Союз стикається з гібридними загрозами, робота ЄОА над розвитком спільних військових спроможностей і впровадженням інновацій у секторі оборони є як ніколи важливою. Під керівництвом генерала Денка агентство відіграватиме ключову роль у забезпеченні готовності Європи до викликів майбутнього", - заявила Каллас.
Своєю чергою, Денк зазначив, що для нього очолити оборонне агентство - це велика честь і виклик водночас.
"Європейське оборонне агентство має унікальні можливості підтримувати держави-члени на всіх етапах циклу розвитку оборонних спроможностей і за його межами. Я сповнений рішучості працювати на благо наших держав-членів і Союзу, що сьогодні важливіше, ніж будь-коли", - наголосив Денк.
З лютого 2023 року Андре Денк обіймав посаду заступника виконавчого директора ЄОА, де представляв агентство з політичних питань і координував спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України та поповнення запасів країн ЄС.
До роботи в ЄОА він був директором з логістики Військового штабу ЄС і командував Об’єднаною школою логістики в Німеччині. Упродовж військової кар’єри Денк брав участь у численних міжнародних операціях під егідою ЄС, ООН і НАТО — зокрема в Боснії і Герцеговині, Афганістані та в Малі, де був начальником штабу Місії з навчання.
Народився в місті Ротталмюнстер, в Німеччині, в 1967 році. Приєднався до збройних сил ФРН у 1986-му. Має диплом з машинобудування, закінчив командно-штабні коледжі Німеччини та Франції.
Окрім німецької, вільно володіє англійською, французькою, сербською та хорватською мовами.
Нагадаємо, наразі Євросоюз активно працює над посиленням своєї обороноздатності.
Раніше ми писали про те, що Єврокомісія у березні представила план ReArm Europe з переозброєння на 150 млрд євро.
На саміті 6 березня лідери ЄС погодили його. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснювала, що план передбачає надання країнам-членам фіскальний простір для інвестування в оборону.
А нещодавно стало відомо, що Єврокомісія виділить 910 млн євро через Європейський оборонний фонд на розвиток сучасної та високотехнологічної оборонної промисловості в Європі.
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