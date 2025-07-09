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Вперше за війну: Миколаїв зазнав нетипової ранкової атаки дронами (фото)

Середа 09 липня 2025 17:05
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Вперше за війну: Миколаїв зазнав нетипової ранкової атаки дронами (фото) Фото: наслідки атаки на Миколаїв 9 липня (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталія Кава

Вперше за час повномасштабного вторгнення російський агресор атакував Миколаїв дронами саме вранці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, наразі у Миколаєві продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після ворожого удару.

Внаслідок атаки постраждали двоє містян. Пошкоджено житлові будинки, офіси та кафетерій.

До ліквідації наслідків залучені підрозділи 10 взводу ДВГРЗ ДСНС України та ЕЛУ Автодоріг. На місці ударів триває розчищення території, усунення пошкоджень та відновлення безпечних умов. Роботи виконуються оперативно й відповідально.

Фото: наслідки атаки на Миколаїв 9 липня (t.me/senkevichonline)

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 9 липня, вдарили по Миколаївській області, в результаті обстрілу виникла пожежа.

Згодом стало відомо, що у Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії.

Окрім цього 6 липня ворог вдарив по обласному центру дронами-камікадзе. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань. На той момент був один постраждалий.

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Миколаїв Війна в Україні Атака дронів
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