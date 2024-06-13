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Вперше за війну. Бійці ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян (відео)

Україна, Четвер 13 червня 2024 08:21
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Вперше за війну. Бійці ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян (відео) Фото: РРС Р-416ГМ РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські бійці Сил спецоперацій (ССО) вразили нову станцію зв'язку росіян. На озброєння в армію окупантів Р-416ГМ надійшла у 2018 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій у Telegram.

"Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію (РРС) Р-416ГМ", - йдеться у повідомленні.

По ворожій цілі спецпризначенці завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

"У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ", - додали військові.

Що відомо про станцію?

Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ - перша, що уражена українськими військовими за час війни.

Втрати РФ в Україні

За добу із 12 на 13 червня Сили оборони України знищили 980 оккупантів. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 522810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 танків та 34 артилерійські системи.

Додамо, що за минулий тиждень, з 2 по 9 червня, Росія втратила в Україні понад 8 тисяч військових. Крім того, ЗСУ "відмінусували" корабель окупантів.

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