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Вперше в Україні. Прикордонники посадили новітній російський дрон "Елерон Т-16" (відео)

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Харківська область, Вівторок 08 серпня 2023 16:17
Вперше в Україні. Прикордонники посадили новітній російський дрон "Елерон Т-16" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники сьогодні, 8 серпня, на Харківському напрямку вперше посадили ворожий новітній дрон "Елерон Т-16".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що це зробила група протидії безпілотним літальним апаратам 15 мобільного прикордонного загону.

Для цього вона використала звичайну антидронову пушку, яка успішно посадила одну з найбільш свіжих російських розробок в сімействі безпілотників "Элерон Т-16".

Вперше в Україні. Прикордонники посадили новітній російський дрон &quot;Елерон Т-16&quot; (відео)

Фото: Прикордонники і дрон (dpsu.gov.ua)

"Як-то кажуть "аналогів нема", - сказав прикордонник на псевдо "Слон".

Боротьба з ворожими безпілотниками

Вчора українські захисники знешкодили ворожий розвідувальний дрон у районі Авдіївки (Донецька область).

Також Збройні сили України у п'ятницю, 4 серпня, знищили два ворожі дрони у двох областях.

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