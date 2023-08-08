Вперше в Україні. Прикордонники посадили новітній російський дрон "Елерон Т-16" (відео)

Українські захисники сьогодні, 8 серпня, на Харківському напрямку вперше посадили ворожий новітній дрон "Елерон Т-16".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що це зробила група протидії безпілотним літальним апаратам 15 мобільного прикордонного загону.

Для цього вона використала звичайну антидронову пушку, яка успішно посадила одну з найбільш свіжих російських розробок в сімействі безпілотників "Элерон Т-16".

Фото: Прикордонники і дрон (dpsu.gov.ua)

"Як-то кажуть "аналогів нема", - сказав прикордонник на псевдо "Слон".

Боротьба з ворожими безпілотниками

Вчора українські захисники знешкодили ворожий розвідувальний дрон у районі Авдіївки (Донецька область).

Також Збройні сили України у п'ятницю, 4 серпня, знищили два ворожі дрони у двох областях.