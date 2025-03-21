Вперше в Україні: Alliance bank запустив кешбек за купівлю валюти

Це перша в Україні пропозиція такого типу. Раніше кешбек нараховувався лише за покупки товарів і послуг, тепер він поширюється і на купівлю валюти. Це також зручний спосіб придбати валюту онлайн за найкращим курсом і отримати приємний бонус – 0,5% від суми обміну.

Як отримати кешбек

Кешбек нараховується під час купівлі доларів США ($) та євро (€) у застосунку Alliance. Пропозиція діє на купівлю валюти за власні кошти з гривневої картки банку на валютну картку "Цільова".

Умови обміну валюти

Згідно з законодавством, клієнти можуть купувати валюту онлайн у межах 50 тисяч грн на місяць в одному банку. Для цього необхідна гривнева картка Alliance – можна використовувати як картку "Стартова", так і гривневу картку "Цільова".

Також у застосунку Alliance потрібно мати віртуальну валютну картку «Цільова» у доларах або євро, щоб на неї зараховувалася куплена валюта. Це безкоштовна дебетова картка, яку можна відкрити прямо в застосунку в кілька кліків. За потреби пластикову валютну картку можна безкоштовно отримати у відділенні банку.

Функція купівлі валюти з кешбеком уже працює в застосунку Alliance, і її можна протестувати просто зараз. А якщо ви ще не користувалися застосунком Alliance, його можна встановити за посиланням.