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Впервые в Украине: Alliance bank запустил кэшбэк за покупку валюты

Фото: Alliance bank запустил кэшбек за покупку валюты (пресс-служба банка)
Автор: Александр Мороз

Alliance bank анонсировал новинку: кэшбек за покупку валюты в мобильном приложении. Теперь можно не только покупать доллары и евро в приложении Alliance по выгодному курсу, но и получать кэшбек в размере 0,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Это первое в Украине предложение такого типа. Ранее кэшбек начислялся только за покупки товаров и услуг, теперь он распространяется и на покупку валюты. Это также удобный способ приобрести валюту онлайн по лучшему курсу и получить приятный бонус - 0,5% от суммы обмена.

Как получить кэшбэк

Кэшбэк начисляется при покупке долларов США ($) и евро (€) в приложении Alliance. Предложение действует на покупку валюты за собственные средства с гривневой карты банка на валютную карту "Целевая".

Условия обмена валюты

Согласно законодательству, клиенты могут покупать валюту онлайн в пределах 50 тысяч грн в месяц в одном банке. Для этого необходима гривневая карта Alliance - можно использовать как карту "Стартовая", так и гривневую карту "Целевая".

Также в приложении Alliance нужно иметь виртуальную валютную карту "Целевая" в долларах или евро, чтобы на нее зачислялась купленная валюта. Это бесплатная дебетовая карта, которую можно открыть прямо в приложении в несколько кликов. При необходимости пластиковую валютную карту можно бесплатно получить в отделении банка.

Функция покупки валюты с кэшбеком уже работает в приложении Alliance, и ее можно протестировать прямо сейчас. А если вы еще не пользовались приложением Alliance, его можно установить по ссылке.

 

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