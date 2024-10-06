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Вперше за тривалий час. Німеччина схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині, - Spiegel

Фото: Німеччина схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. Дане рішення було прийняте після кількох років "похолоднішання" відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зауважимо, що останніми роками Німеччина помітно мінімізувала продаж зброї Туреччині через "похолоднішання" відносин з Анкарою з багатьох причин, але тепер з’явився сигнал, що ця тенденція змінюється. 

За даними видання, німецький виробник MBDA отримав дозвіл на продаж Туреччині 100 ракет ППО для кораблів, що можуть коштувати близько 100 млн євро, також торпед SeaHake на 156 млн євро.

Крім того, різні німецькі збройові компанії отримали "зелене світло" на:

  • постачання Туреччині пакетів обладнання для модернізації її субмарин U20
  • постачання запчастин двигунів для корветів і фрегатів на 1,9 млн євро.

Орієнтовна вартість усіх контрактів разом взятих може становити близько 336 млн євро. 

Для порівняння, за увесь 2023 рік для Туреччини погодили продаж зброї та обладнання лише на 1,22 млн євро у рамках 17 дрібних проектів. У першому кварталі затвердили експорт зброї на 23 млн євро.

 

Нагадаємо, РБК-Україна також повідомляло, що цього року між Німеччиною та Туреччиною розгорілась нова суперечка. Цього разу через їжу.

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Туреччина