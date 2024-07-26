Між Туреччиною та Німеччиною виникла суперечка через страву

Турецька асоціація хотіла зареєструвати статус дьонер-кебаба в Європейському Союзі. Однак наштовхнулась на опір, адже Німеччина вважає цю страву своєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP та Bild .

Цього квітня Міжнародна федерація дьонерів (UDOFED), що базується в Туреччині, подала заявку до Європейської комісії на надання страві статусу гарантованої традиційної спеціальності (TSG).

Цей статус передбачатиме, що приготування дьонер-кебабу в ЄС буде відповідати суворому переліку критеріїв - від точного складу м'яса і спецій до товщини ножа, яким нарізають м'ясо. А ті, хто не виконує ці вимоги, не зможе називати свій товар дьонер-кебабом.

Цей крок викликав обурення в Німеччині, де дьонер став символом великої турецької громади країни Мало того, у Берліні стверджують, що саме тут у 1972 році винайшли дьонер-кебаб.

"Дьонер належить Німеччині. Кожен повинен мати право сам вирішувати, як його тут готують і їдять. Не потрібно ніяких вказівок з Анкари", - заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір.

Зауважимо, що батьки Оздеміра емігрували з Туреччини.

За словами Оздеміра, німецьке Міністерство сільського господарства сприйняло заявку Туреччини "зі здивуванням". Він зауважив, що дана заява є "неточною" і "суперечливою", а її економічні наслідки для гастрономічного сектору ФРН "будуть величезними".

Для вирішення суперечки уряд Німеччини подав заперечення проти турецької заявки. Тепер Європейська комісія повинна вирішити, чи є заперечення Берліна прийнятним. Якщо так, то обидві сторони повинні будуть досягти компромісу протягом пів року.

За даними Асоціації виробників дьонер-кебабів Європи (ATDID), на Німеччину припадає дві третини продажів цього товару на європейському ринку, обсяг якого оцінюють у 2,4 мільярда євро на рік.

Зазначимо також, що за даними Bild, у квітні цього року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привіз з собою м'ясо вагою 60 кілограмів для кебаба під час візиту до Туреччини як символ тісних зв'язків між двома країнами