Впервые тральщики, переданные Британией, вышли в море под желто-голубыми стягами
У побережья Шотландии два украинских военных корабля, ранее принадлежавших Королевским Военно-морским силам, впервые вышли под украинским флагом на учения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UKDefenceJournal.
Как сообщает издание, тральщики проводят регулярное обучение, чтобы ознакомить украинские экипажи со своими системами. Эти минные охотники теперь имеют названия "Чернигов" (бывший HMS Grimsby) и "Черкассы" (бывший HMS Shoreham) и предназначены для разминирования мелководных прибрежных вод.
Издание напоминает, что соглашение о передаче тральщиков было подписано еще в январе 2022 года - до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В октябре 2022 года РБК-Украина сообщало, что в Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа".
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