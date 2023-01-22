Впервые тральщики, переданные Британией, вышли в море под желто-голубыми стягами

У побережья Шотландии два украинских военных корабля, ранее принадлежавших Королевским Военно-морским силам, впервые вышли под украинским флагом на учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UKDefenceJournal .

Как сообщает издание, тральщики проводят регулярное обучение, чтобы ознакомить украинские экипажи со своими системами. Эти минные охотники теперь имеют названия "Чернигов" (бывший HMS Grimsby) и "Черкассы" (бывший HMS Shoreham) и предназначены для разминирования мелководных прибрежных вод.

Издание напоминает, что соглашение о передаче тральщиков было подписано еще в январе 2022 года - до начала полномасштабного вторжения России в Украину.