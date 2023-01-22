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Впервые тральщики, переданные Британией, вышли в море под желто-голубыми стягами

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Великобритания, Воскресенье 22 января 2023 22:59
Впервые тральщики, переданные Британией, вышли в море под желто-голубыми стягами Фото: в море вышли тральщики, переданные Украине Великобританией (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

У побережья Шотландии два украинских военных корабля, ранее принадлежавших Королевским Военно-морским силам, впервые вышли под украинским флагом на учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UKDefenceJournal.

Как сообщает издание, тральщики проводят регулярное обучение, чтобы ознакомить украинские экипажи со своими системами. Эти минные охотники теперь имеют названия "Чернигов" (бывший HMS Grimsby) и "Черкассы" (бывший HMS Shoreham) и предназначены для разминирования мелководных прибрежных вод.

Издание напоминает, что соглашение о передаче тральщиков было подписано еще в январе 2022 года - до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Впервые тральщики, переданные Британией, вышли в море под желто-голубыми стягами

В октябре 2022 года РБК-Украина сообщало, что в Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Мазепа".

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